رئيس مدينة الغردقة يبحث إخلاء عمارات «الاستاد» الآيلة للسقوط تمهيدًا لإعادة بنائها

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا تمهيديًا اليوم، الثلاثاء، مع عدد من سكان عمارات "الاستاد" المتهالكة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن آمن للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

جاء الاجتماع بحضور سكرتير المدينة ومديرة الإيرادات، حيث ناقش رئيس المدينة مع السكان آليات إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، تمهيدًا لإعادة بنائها وفق معايير حديثة تضمن السلامة والأمان.

واستمع رئيس المدينة إلى مطالب واستفسارات الأهالي، موضحًا أن العمارات الخمس تضم 20 وحدة سكنية، وصادر لها قرار إزالة نظرًا لخطورتها، مؤكدًا أن المشروع يأتي استكمالًا لنجاح تجربة تطوير عمارات "التقوى".

وأشار إلى أن مديرية الإسكان ستتولى تنفيذ المشروع، من خلال بناء وحدات سكنية جديدة وفق أحدث المواصفات الهندسية، بما يوفر بيئة سكنية آمنة وحياة كريمة للمواطنين.

وأوضح اللواء ياسر حماية أن مدة التنفيذ لن تتجاوز 8 أشهر، تبدأ فور موافقة السكان على الإخلاء وتسليم الموقع، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على إنهاء معاناة الأهالي في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس المدينة أن هذا الاجتماع يأتي لقياس مدى قبول السكان لفكرة الإخلاء المؤقت، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.