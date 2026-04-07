مزارعو الوادي الجديد: استعدادات مبكرة لحصاد محصول القمح

يترقب مزارعو الوادي الجديد خلال الأيام المقبلة انطلاق حصاد محصول القمح، مع بدء تحوّل السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي، في مؤشر على اكتمال نضج المحصول واقتراب موسم الخير، عقب الانتهاء من مرحلة "الفطام" التي تُعد آخر رية تمهيدًا لبدء الحصاد.

ويسعى المزارعون خلال هذه الأيام إلى شراء الأدوات التي تستخدم في حصاد محصول القمح الملقب بـ"الذهب الأصفر"، ويعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية مما يجعله دائمًا في المقدمة، حيث يدخل القمح بشكل أساسي في صناعة الدقيق، المكرونة، المخبوزات، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.

تجهيز المفارش والدوبار والمحشات

وأكد حسني بسيس أحد منتجي القمح بالوادي الجديد، أنه يتم الآن إعداد كافة التجهيزات لبدء حصاد محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في المحافظة، حيث يتم شراء بعض الأدوات مثل المفارش والشكاير والدوبار والمحشات تمهيدًا لبدء الحصاد الأكبر خلال أيام، حيث ساعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية في سرعة نضج المحصول وبدء تلوينه للون الأصفر وهو من أهم علامات نضج المحصول.

وأضاف يسري أن أصحاب الحصادات والكمبودات بدأوا في صيانتها استعدادا لموسم الحصاد الذي يبدأ في شهر أبريل وحتى مايو المقبل، ويتم بيعه للشون والصوامع المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

توريد 503 آلاف طن قمح العام الماضي

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن العام الماضي زادت نسبة توريد القمح عن الأعوام الماضية بنسبة 109% عن العام السابق بمقدار ما يقارب 65000 طن، وبلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح العام الماضي 2025 بزيادة ملحوظة في كميات التوريد حيث تم توريد 503000 طن، وذلك تنفيذًا لخطة القطاع الزراعي بالتوسع الرأسي والاهتمام والمتابعة المستمرة والدورات والندوات الإرشادية والحقلية التي تنظمها إدارة الإرشاد مع الجهات البحثية ذات الصلة.

ارتفاع المساحة المنزرعة من الخضروات إلى 121934 فدانًا

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من الخضر ارتفعت بمعدلات زيادة ملحوظة هذا العام حيث بلغت 121934.15 فدانًا، وتصدر محصول البطاطس القائمة حيث بلغت المساحة المنزرعة 116613.18 فدان، وقد حصدت العوينات المركز الأول في زراعة البطاطس حيث وصلت المساحة 75315 فدانًا.