الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
ساحر نيجيري يتوقع فوز منتخب إفريقي بكأس العالم 2026.. هل يكون مصر؟
تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف
العم الذئب.. ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مزارعو الوادي الجديد: استعدادات مبكرة لحصاد محصول القمح

محصول القمح ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

يترقب مزارعو الوادي الجديد خلال الأيام المقبلة انطلاق حصاد محصول القمح، مع بدء تحوّل السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي، في مؤشر على اكتمال نضج المحصول واقتراب موسم الخير، عقب الانتهاء من مرحلة "الفطام" التي تُعد آخر رية تمهيدًا لبدء الحصاد.

ويسعى المزارعون خلال هذه الأيام إلى شراء الأدوات التي تستخدم في حصاد محصول القمح الملقب بـ"الذهب الأصفر"، ويعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية مما يجعله دائمًا في المقدمة، حيث يدخل القمح بشكل أساسي في صناعة الدقيق، المكرونة، المخبوزات، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.

 تجهيز المفارش والدوبار والمحشات

وأكد حسني بسيس أحد منتجي القمح بالوادي الجديد، أنه يتم الآن إعداد كافة التجهيزات لبدء حصاد محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في المحافظة، حيث يتم شراء بعض الأدوات مثل المفارش والشكاير والدوبار والمحشات تمهيدًا لبدء الحصاد الأكبر خلال أيام، حيث ساعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية في سرعة نضج المحصول وبدء تلوينه للون الأصفر وهو من أهم علامات نضج المحصول.

وأضاف يسري أن أصحاب الحصادات والكمبودات بدأوا في صيانتها استعدادا لموسم الحصاد الذي يبدأ في شهر أبريل وحتى مايو المقبل، ويتم بيعه للشون والصوامع المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

توريد 503 آلاف طن قمح العام الماضي

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن العام الماضي زادت نسبة توريد القمح عن الأعوام الماضية بنسبة 109% عن العام السابق بمقدار ما يقارب 65000 طن، وبلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح العام الماضي 2025 بزيادة ملحوظة في كميات التوريد حيث تم توريد 503000 طن، وذلك تنفيذًا لخطة القطاع الزراعي بالتوسع الرأسي والاهتمام والمتابعة المستمرة والدورات والندوات الإرشادية والحقلية التي تنظمها إدارة الإرشاد مع الجهات البحثية ذات الصلة.

ارتفاع المساحة المنزرعة من الخضروات إلى 121934 فدانًا

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من الخضر ارتفعت بمعدلات زيادة ملحوظة هذا العام حيث بلغت 121934.15 فدانًا، وتصدر محصول البطاطس القائمة حيث بلغت المساحة المنزرعة 116613.18 فدان، وقد حصدت العوينات المركز الأول في زراعة البطاطس حيث وصلت المساحة 75315 فدانًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

بالصور

جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية
الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية
الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية

أشكال مبهجة.. طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم
طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم
طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد