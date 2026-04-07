وفاة معلمة أسفل عجلات القطار.. وخلف الزناتي ينعاها

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد بوفاة حنان محمد أحمد معلمة بمدرسة العسيرات الإبتدائية، أسفل عجلات القطار خلال مرورها على قضبان السكة الحديد، أثناء عودتها من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية بقنا، بالتوجه إلى المستشفى، ومساندة أهلها فى مصائهم الأليم وتقديم واجب العزاء لهم، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة، مشدداً على سرعة إنهاء صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

وتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، سائل المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.