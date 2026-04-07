هل أحصل على ثواب صلاة الضحى حال أديتها قبل الظهر بدقائق قليلة؟ .. الإفتاء توضح

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الأهمية الكبرى لصلاة الضحى وفضلها العظيم في ميزان الحسنات وذلك خلال رده على استفسار لأحد المتابعين حول حكم صلاتها قبل أذان الظهر بربع ساعة.

وأوضح الشيخ عبد السلام، خلال استضافته في برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس اليوم الثلاثاء، أن السنة النبوية المطهرة أرشدت إلى المحافظة على هذه الصلاة التي تجزئ عن الصدقة اليومية المطلوبة عن كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان البالغ عددها 360 مفصلاً.

وحدد أمين الفتوى التوقيت الشرعي الدقيق لأداء صلاة الضحى ، حيث يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة كاملة ويمتد حتى ما قبل أذان الظهر بثلث ساعة أيضاً، لافتاً إلى أن هذا هو الإطار الزمني الصحيح الذي لا يتقاطع مع أوقات النهي.

وحذر أمين الفتوى، من أداء النوافل في ثلاثة أوقات محددة وهي وقت شروق الشمس ووقت استوائها في وسط السماء قبل الظهر مباشرة، ووقت ما قبل الغروب بثلث ساعة ، مؤكداً أن النهي يقتصر على النوافل ولا يشمل الصلوات المفروضة الفائتة.

وطمأن الشيخ إبراهيم عبد السلام، السائل بأن صلاته قبل الظهر بربع ساعة عن غير علم لا تترتب عليها أية آثام أو حرج شرعي لكنه شدد على ضرورة تحري الوقت الصحيح مستقبلاً لضمان وقوع العبادة في وقتها المشروع.

واختتم أمين الفتوى ، نصيحته بضرورة المداومة على ركعتي الضحى وصلاة الأوابين وقيام الليل لما فيها من بركة في الرزق والجسم واتباعاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم شعائر النوافل اليومية.