وزير الري: تحديد مساحات زراعة الأرز يهدف للحفاظ على الموارد المائية المحدودة

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات جلسة "لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم "الثلاثاء".

وفى كلمته بالجلسة، وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى التحية لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، مشيداً بالدور المهم لمجلس النواب في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين، وخاصة ملف المياه فى مصر الذى تبدي الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهه إهتماماً كبيراً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها .

كما أكد الدكتور هاني سويلم، أن قرار تحديد مساحات زراعة الأرز يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية بالحفاظ على الموارد المائية المحدودة وحسن ادارتها.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، مؤكدا أن القرارات التى تُتخذ تتم بناء على أسس علمية، وتوافق مشترك وتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المتخصصة، وبما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية.