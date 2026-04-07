نجم الأهلي السابق : الشحات من أفضل الأجنحة في مصر ويتفوق على زيزو

أشاد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، بأداء حسين الشحات مع الفريق مؤكدًا على أهميته ومنحه المزيد من دقائق اللعب خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عمارة، نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية" أن حسين الشحات من أفضل الأجنحة في مصر، مشيرا إلى أنه يراه أفضل من أحمد مصطفى زيزو، وطالب بمنح اللاعب دقائق لعب أكثر، خلال الفترة المقبلة"

موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا فى دوري نايل

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.