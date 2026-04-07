قرار انضباطي يقلب النتيجة.. خسارة الوكرة 3-0 بسبب إشراك لاعب غير مؤهل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم قرارات حاسمة بشأن مباراة الوكرة ونادي قطر، بعد ثبوت مخالفة تتعلق بمشاركة لاعب غير مستوفٍ لشروط اللعب.

وقضت اللجنة باعتماد فوز نادي قطر بنتيجة 3-0، واعتبار الوكرة خاسرًا للمباراة، إلى جانب توقيع غرامة مالية على النادي بلغت 10 آلاف ريال، بسبب مخالفة اللوائح المنظمة للمسابقة.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب الوكرة رضوان بركان بالإيقاف لمباراة إضافية، فضلًا عن تغريمه 5 آلاف ريال، نتيجة عدم تنفيذ عقوبة الإيقاف كاملة عقب طرده في مواجهة سابقة أمام الشمال.

وأوضحت حيثيات القرار أن اللاعب لم يستوفِ الحد الأدنى من عقوبة الإيقاف، بعدما اكتفى ناديه بإبعاده مباراة واحدة فقط، رغم أن اللوائح تفرض إيقافه لمباراتين على الأقل، ما أدى إلى اعتباره غير مؤهل قانونيًا للمشاركة في مباراة نادي قطر.

ويُعد هذا القرار ضربة قوية لفريق الوكرة، الذي يضم في صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي، أحد أبرز عناصر الفريق.