الدكتور سويلم يشارك فى جلسة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب







شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى،و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات جلسة "لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" بمجلس النواب، والمنعقدة برئاسة السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٦ .

وفى كلمته بالجلسة .. توجه هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،والسيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة، مشيداً بالدور المهم لمجلس النواب في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين، وخاصة ملف المياه فى مصر الذى تبدي الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهه إهتماماً كبيراً، مؤكداً حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن قرار تحديد مساحات زراعة الأرز يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية بالحفاظ على الموارد المائية المحدودة وحسن إدارتها، مشيرا الى أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، مؤكدا أن القرارات التى تُتخذ تتم بناء على أسس علمية، وتوافق مشترك وتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المتخصصة، وبما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية.