انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
برلمان

نائب مهاجمًا سياسات الزراعة: الترع مهملة منذ 40 عامًا والفلاح يدفع الثمن

النائب عمرو السعيد فهمي
النائب عمرو السعيد فهمي
ماجدة بدوى

أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي يواجه تحديات خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا، منتقدًا ما وصفه بسياسات تُعاقب الفلاح بدلًا من دعمه وإنقاذه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة وزيري الزراعة والري، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، حيث أشار فهمي إلى وجود أزمات متراكمة «تضرب الفلاح في مقتل».

وأوضح أن بعض الترع بمركز المحلة الكبرى لم يتم تجريفها أو تطهيرها منذ أكثر من 40 عامًا، ما أدى إلى تدهور كفاءة منظومة الري وعدم وصول المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إهمال تطهير الترع والمصارف وترك نواتج التطهير على الطرق، بما يتسبب في حوادث تهدد أرواح المواطنين.

وطالب النائب بزيادة حصة زراعة الأرز لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن الأرز يمثل محصولًا استراتيجيًا وأساسيًا للفلاحين، وأن المساحات المقررة حاليًا تُقصي عددًا كبيرًا منهم وتضر بمصالحهم.

كما شدد على ضرورة تطبيق تسعير عادل للمحاصيل الزراعية، يحمي الفلاح من الخسائر، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المبيدات والتقاوي، مطالبًا بإعادة النظر في تسعير محصول البنجر بما يضمن هامش ربح مناسب ويمنع التلاعب بقوت الفلاحين.

وأشار فهمي إلى ما وصفه بـ«كارثة» تداول مبيدات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أنها تسببت في تدمير محصول القطن وإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين، مطالبًا بتشديد الرقابة ومحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.

وانتقد بشدة أسلوب التعامل مع مخالفات زراعة الأرز، موضحًا أن تحرير محاضر للفلاحين وملاحقتهم، ووصول الأمر في بعض الحالات إلى الحبس، أمر غير مقبول في ظل غياب بدائل واضحة أو دعم كافٍ، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الفلاح.

كما لفت إلى وجود نقص حاد في أعداد موظفي الجمعيات الزراعية، إلى جانب غياب دور الإرشاد الزراعي، ما يترك الفلاح فريسة للغش والاستغلال.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الفلاح المصري يستحق الحماية لا العقاب، مطالبًا بوضع خطة عاجلة محددة بجدول زمني لمعالجة هذه الأزمات قبل تفاقمها

عمرو فهمي الفلاح لجنة الزراعة والري بمجلس

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

