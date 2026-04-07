خبير دولي: الشارع الأمريكي يضع أسعار الوقود فوق السياسة وسط انقسام حزبي حاد

أكد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات والباحث في العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة تشهد حالياً انقساماً حزبياً حاداً بشأن إدارة الصراع الجاري، مشيراً إلى أن المواطن الأمريكي العادي يضع القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها أسعار الوقود، فوق أي مكاسب سياسية أو عسكرية. وحذر مسعد من أن أي انسحاب أمريكي مبكر قد يضر بمعادلة الردع مع النظام الإيراني.

وأوضح مسعد، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الانقسام السياسي واضح، حيث يعارض الديمقراطيون العديد من تحركات الرئيس السابق دونالد ترامب، ويحاولون استغلال الأزمة سياسياً لتصويره كقائد ضعيف مع اقتراب الانتخابات النصفية.

وأشار إلى أن المواطن الأمريكي البسيط يركز أكثر على وضعه الاقتصادي المتأثر، لافتاً إلى أن أسعار البنزين أصبحت المؤشر الأهم لتقييم الأداء السياسي، متفوقة على مراكز الإحصاء واستطلاعات الرأي في قياس نبض الشارع.