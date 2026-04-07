مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: إيران تخفي الأسلحة والمعدات العسكرية في المباني الطبية والتعليمية

أكد مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، أن إيران تخفي الأسلحة والمعدات العسكرية في المباني الطبية والتعليمية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن:" إيران فشلت في اغتيال رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: “إيران قامت بتسليح وكلائها واستهدفت المسارات البحرية”.

وتابع مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن:" الحرس الثوري الإيراني يقوم بتجنيد الأطفال".

وأكمل مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: “على إيران التوقف فورا عن مهاجمة دول الخليج”، مضيفا:" نواصل تحقيق أهدافنا في الحرب على إيران".

ولفت مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: “ممتنون لدور الوسطاء في السعي للوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب”.

