انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة والده | نجم الترجي يدرس اعتزال كرة القدم
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

درة: مشهد إصابتي بالسرطان في «علي كلاي» صُوّر بصدق.. وأتمنى الأمومة رغم تجربتي الصعبة

الفنانة درة
الفنانة درة
محمود محسن

تواصل الفنانة درة جذب الأنظار بأدوارها التي تجمع بين العمق الإنساني والتحدي الفني، حيث كشفت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن كواليس مشهد إصابتها بالسرطان في مسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أنه من أكثر المشاهد تأثيرًا في مسيرتها. 

كما تطرقت إلى محطات شخصية مؤثرة في حياتها، ورؤيتها لاختيار أدوارها المقبلة، في ظل سعيها الدائم لتقديم أعمال مختلفة تترك بصمة لدى الجمهور.

مشهد إصابتي بالسرطان في "علي كلاي" تم تصويره بمنتهى الصدق

قالت الفنانة درة، إن مشهد إصابتها بالسرطان في الحلقة ٢٩ وكنت مصدومة جدا وحزينة وتم تصويرها وبها قدر كبير من الصدق وكانت ميادة لا تصدق ، حتي استسلمت لتلك الحالة وكنت متأثرة جدا بهذه الحالة ، وان شخصية المعلمة ميادة هي شخصية قوية ولديها جبروت وهناك عدد كبير من الناس لا يحبون تلك الشخصية وهناك من يري ان السن يجب ان تكون قوية ، وحبها لعلي كلاي دمرها.

وأضافت درة، أن هذا الدور اتمني ان يكون نقلة في حياتي الفنية وردود الفعل أسعدتني وهذا الدور يحملني مسئولية اختيار الأدوار المقبلة وانا لا احب تكرار الشخصية في أعمال اخري ، وكواليس العمل كانت رائعة وبها قدر من الحب وكنا مثل أسرة واحدة ، والمخرج محمد عبد السلام شخص قيادي وكنا نتسابق للوصول الي افضل شئ ، وفور انتهاء التصوير وهو اليوم الأخير لم اكن متواجدة بحيث انني لم اكن لدي تصوير ولهذا لم اظهر في الصور لختام التصوير ولكن ليس معني ذلك ان هناك خلافات بيني وبين فريق العمل.


كما تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم ، واجابت علي العديد من الأسئلة ،  وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية
 

حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين وأتمنى ربنا يرزقني بالأطفال


تحدثت الفنانة درة، عن وفاة والدها، وأكدت أنها حزنت جدا علي فراقه وافتقده كثيرا وهو شخصية قوية وافتقده في حياتي واشعر كثيرا اني في امس الحاجة اليه وبخاصة للبنت ، وشعرت بالوحدة بعد فراقه ، وحاليا زوجي هو السند وهو الزوج والحبيب والاب لي.

وأضافت أنها  تحاول ان اخفي مشاعري وألا اظهر ضعفي وانا طوال حياتي كتومة ، وانا لا أجامل علي حساب نفسي ، التردد صفة تلازمني واحرص علي البعد عن المواجهة ، واحب الهدوء في حياتي

وأشارت إلى أنها تعرضت لتجربة صعبة، وهي الإجهاض مرتين، مؤكدة أنه لم اتحدث في الاعلام عن هذا الامر ولكني تكلمت مع صديق وهذا الأمر إرادة من ربنا وسبب لي الم كبير وتجربة صعبة ، ولا احب ان أستفيض في الحديث عن هذا الامر وهو امر شخصي ولدي شعور ورغبة في الأمومة واتمني ربنا يرزقني بالأطفال.

أسباب غيابها عن الشاشة 

وعن أسباب غيابها عن الشاشة اجابت ظروفة صعبة خارجة عن إرادتي ، واحب عرض اعمالي الدرامية في رمضان ولكن حاليا النجاح مستمر طوال العام والمهم العمل الجيد ، واتمني ان اقدم دور وشخصيات تاريخيّة مثل شجرة الدر ، او في العصر الحاضر اقدم أدوار جاسوسية ، واصعب دور فاتن الديناري بمسلسل علي كلاي ، ودوري أيضا في سجن النسا.

وعن أعمالي القادمة هناك عمل تم تصويره مع يسرا وماجد المصري " الست لما " ولكنه لم يعرض ، وهناك مسلسل الذنب مع هاني سلامة وماجد المصري ولم يعرض حتي الان وهناك مسلسل إثبات نسب اعتز جدا بدوري به ، وفي المستقبل هناك مسلسل مع المخرج والممثل محمد سامي والفنانة يسرا ، وهو عمل جديد ومختلف ويسرا من اجمل وأفضل الممثلات ولها مكانة في قلبي ، وتمنيت ان اكون مشاركة بمسلسل " صحاب الأرض" وهي قضيتنا ولابد ان نتحدث عنها حتي يعرف عنها الأجيال عن القضية الفلسطينية.

وعقب الإعلامي عمرو الليثي العودة كانت رائعة بعد غياب عن الشاشة مشيدا بتجربتها وإنتاج فيلم وثائقي عن فلسطين ومعاناة الشعب هناك ، ووجه التحية لها كاعلامي وكرئيس لاتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ، واجابت انها اخرجت هذا الفيلم ونال اشادة كبيرة بمهرجان القاهرة السبنمائي.

يوسف شاهين صاحب الفضل في تواجدي كممثلة بالسينما المصرية


قالت الفنانة درة، أن الجمهور هو المبتغي الذي اطمح ان اصل اليه واتمني دايما ان اسعدهم وأدقق في اختيار أدواري، وللعلم يوسف شاهين هو من ساندني في بدايتي، وكان السبب في تواجدي وتمثيلي بمصر، وقال لي وقتها هتكوني مصرية على الرغم من أنك تونسية لأنك هتاخدي من الروح المصرية.

وأضافت: انني احب الصمت والنظرات المعبرة في التمثيل ، ويهمني قيمة العمل افضل من البطولة المطلقة واحب العمل مع الموهوبين حتي ولو كان صعب ويهمني الموهبة وضربت مثل بالراحل خالد صالح ، ونحتاج إلى الراحة من الألم في حياتنا، ولا يهمني ما يقال في ضهري وأهتم بأن أكون سعيدة.

وعلى جانب آخر  تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم، واجابت علي العديد من الأسئلة ،  وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية. 

 كنت أتمنى أكون فاتن حمامة وسعاد حسني ونادية لطفي

أكدت الفنانة درة أن دورها كالمعلمة فاتن الديناري في مسلسل علي كلاي كان تجربة مميزة، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أدوار غير مكررة وتقديم الشخصيات بقوة وحنان، مشيرة إلى حرصها على أن تكفر شخصيتها عن ذنوبها في ختام المسلسل.

وقالت الفنان درة، إنها نجحت في بعض الأدوار ولم تحقق التوفيق في أخرى، مؤكدة أنها تعلمت كثيرًا من العمل مع مخرجين كبار، مثل كاملة أبو ذكري في سجن النسا. وأشارت إلى أن أكثر ما تخافه هو المرض والوحدة، وأن حساسيتها جزء من شخصيتها.

كما أعربت عن إعجابها بفنانات الزمن الجميل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون مثل فاتن حمامة أو سعاد حسني، وأعربت عن حبها لنادية لطفي واهتمامها بالقضايا الإنسانية.
 

الفنانة درة مسلسل «علي كلاي الجمهور درة المواجهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

غزة

هيئة العمل الوطني بالقدس: إسرائيل تحاول السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية

مصطفى بكري

مصطفى بكري: تحركات مصرية مكثفة لوقف الحرب الإيرانية الأمريكية الحالية

صورة أرشيفية

باحث بريطاني: ترامب يمتلك إستراتيجية قوية لمواجهة إيران والحرب ستكون ممتدة بلا نمط تقليدي

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد