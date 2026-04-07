درة: مشهد إصابتي بالسرطان في «علي كلاي» صُوّر بصدق.. وأتمنى الأمومة رغم تجربتي الصعبة

تواصل الفنانة درة جذب الأنظار بأدوارها التي تجمع بين العمق الإنساني والتحدي الفني، حيث كشفت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن كواليس مشهد إصابتها بالسرطان في مسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أنه من أكثر المشاهد تأثيرًا في مسيرتها.

كما تطرقت إلى محطات شخصية مؤثرة في حياتها، ورؤيتها لاختيار أدوارها المقبلة، في ظل سعيها الدائم لتقديم أعمال مختلفة تترك بصمة لدى الجمهور.

مشهد إصابتي بالسرطان في "علي كلاي" تم تصويره بمنتهى الصدق

قالت الفنانة درة، إن مشهد إصابتها بالسرطان في الحلقة ٢٩ وكنت مصدومة جدا وحزينة وتم تصويرها وبها قدر كبير من الصدق وكانت ميادة لا تصدق ، حتي استسلمت لتلك الحالة وكنت متأثرة جدا بهذه الحالة ، وان شخصية المعلمة ميادة هي شخصية قوية ولديها جبروت وهناك عدد كبير من الناس لا يحبون تلك الشخصية وهناك من يري ان السن يجب ان تكون قوية ، وحبها لعلي كلاي دمرها.

وأضافت درة، أن هذا الدور اتمني ان يكون نقلة في حياتي الفنية وردود الفعل أسعدتني وهذا الدور يحملني مسئولية اختيار الأدوار المقبلة وانا لا احب تكرار الشخصية في أعمال اخري ، وكواليس العمل كانت رائعة وبها قدر من الحب وكنا مثل أسرة واحدة ، والمخرج محمد عبد السلام شخص قيادي وكنا نتسابق للوصول الي افضل شئ ، وفور انتهاء التصوير وهو اليوم الأخير لم اكن متواجدة بحيث انني لم اكن لدي تصوير ولهذا لم اظهر في الصور لختام التصوير ولكن ليس معني ذلك ان هناك خلافات بيني وبين فريق العمل.



حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين وأتمنى ربنا يرزقني بالأطفال



تحدثت الفنانة درة، عن وفاة والدها، وأكدت أنها حزنت جدا علي فراقه وافتقده كثيرا وهو شخصية قوية وافتقده في حياتي واشعر كثيرا اني في امس الحاجة اليه وبخاصة للبنت ، وشعرت بالوحدة بعد فراقه ، وحاليا زوجي هو السند وهو الزوج والحبيب والاب لي.

وأضافت أنها تحاول ان اخفي مشاعري وألا اظهر ضعفي وانا طوال حياتي كتومة ، وانا لا أجامل علي حساب نفسي ، التردد صفة تلازمني واحرص علي البعد عن المواجهة ، واحب الهدوء في حياتي

وأشارت إلى أنها تعرضت لتجربة صعبة، وهي الإجهاض مرتين، مؤكدة أنه لم اتحدث في الاعلام عن هذا الامر ولكني تكلمت مع صديق وهذا الأمر إرادة من ربنا وسبب لي الم كبير وتجربة صعبة ، ولا احب ان أستفيض في الحديث عن هذا الامر وهو امر شخصي ولدي شعور ورغبة في الأمومة واتمني ربنا يرزقني بالأطفال.

أسباب غيابها عن الشاشة

وعن أسباب غيابها عن الشاشة اجابت ظروفة صعبة خارجة عن إرادتي ، واحب عرض اعمالي الدرامية في رمضان ولكن حاليا النجاح مستمر طوال العام والمهم العمل الجيد ، واتمني ان اقدم دور وشخصيات تاريخيّة مثل شجرة الدر ، او في العصر الحاضر اقدم أدوار جاسوسية ، واصعب دور فاتن الديناري بمسلسل علي كلاي ، ودوري أيضا في سجن النسا.

وعن أعمالي القادمة هناك عمل تم تصويره مع يسرا وماجد المصري " الست لما " ولكنه لم يعرض ، وهناك مسلسل الذنب مع هاني سلامة وماجد المصري ولم يعرض حتي الان وهناك مسلسل إثبات نسب اعتز جدا بدوري به ، وفي المستقبل هناك مسلسل مع المخرج والممثل محمد سامي والفنانة يسرا ، وهو عمل جديد ومختلف ويسرا من اجمل وأفضل الممثلات ولها مكانة في قلبي ، وتمنيت ان اكون مشاركة بمسلسل " صحاب الأرض" وهي قضيتنا ولابد ان نتحدث عنها حتي يعرف عنها الأجيال عن القضية الفلسطينية.

وعقب الإعلامي عمرو الليثي العودة كانت رائعة بعد غياب عن الشاشة مشيدا بتجربتها وإنتاج فيلم وثائقي عن فلسطين ومعاناة الشعب هناك ، ووجه التحية لها كاعلامي وكرئيس لاتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ، واجابت انها اخرجت هذا الفيلم ونال اشادة كبيرة بمهرجان القاهرة السبنمائي.

يوسف شاهين صاحب الفضل في تواجدي كممثلة بالسينما المصرية



قالت الفنانة درة، أن الجمهور هو المبتغي الذي اطمح ان اصل اليه واتمني دايما ان اسعدهم وأدقق في اختيار أدواري، وللعلم يوسف شاهين هو من ساندني في بدايتي، وكان السبب في تواجدي وتمثيلي بمصر، وقال لي وقتها هتكوني مصرية على الرغم من أنك تونسية لأنك هتاخدي من الروح المصرية.

وأضافت: انني احب الصمت والنظرات المعبرة في التمثيل ، ويهمني قيمة العمل افضل من البطولة المطلقة واحب العمل مع الموهوبين حتي ولو كان صعب ويهمني الموهبة وضربت مثل بالراحل خالد صالح ، ونحتاج إلى الراحة من الألم في حياتنا، ولا يهمني ما يقال في ضهري وأهتم بأن أكون سعيدة.

وعلى جانب آخر تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم، واجابت علي العديد من الأسئلة ، وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية.

كنت أتمنى أكون فاتن حمامة وسعاد حسني ونادية لطفي

أكدت الفنانة درة أن دورها كالمعلمة فاتن الديناري في مسلسل علي كلاي كان تجربة مميزة، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أدوار غير مكررة وتقديم الشخصيات بقوة وحنان، مشيرة إلى حرصها على أن تكفر شخصيتها عن ذنوبها في ختام المسلسل.

وقالت الفنان درة، إنها نجحت في بعض الأدوار ولم تحقق التوفيق في أخرى، مؤكدة أنها تعلمت كثيرًا من العمل مع مخرجين كبار، مثل كاملة أبو ذكري في سجن النسا. وأشارت إلى أن أكثر ما تخافه هو المرض والوحدة، وأن حساسيتها جزء من شخصيتها.

كما أعربت عن إعجابها بفنانات الزمن الجميل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون مثل فاتن حمامة أو سعاد حسني، وأعربت عن حبها لنادية لطفي واهتمامها بالقضايا الإنسانية.

