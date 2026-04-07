نحن متفهمون | زكي : هجوم على الجامعة العربية تحت وطأة الحرب والعدوان

أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط لتحقيق اكبر مكاسب في التفاوض مع ايران.

واضاف السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن من الممكن ان يقتنع ترامب باراء الوسطاء ويعطي فرصة اطول للتفاوض ولكنه أمل بسيط.

وأشار السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن ليست المره الاولى التي تتعرض فيها الجامعه العربيه للانتقادات، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تمتلك كتاب للدفاع عنها.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية لا ترد على الاكاذيب لان الرد يخلق هجوما جديدا، والهجوم على الجامعة العربية تحت وطأة الحرب والعدوان ولكننا نتفهم ذلك.