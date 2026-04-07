هند الضاوي : روسيا تخشى سقوط اسرائيل خوفا من عودة 2 مليون يهودي إلى أراضيها

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن إسرائيل تضم نحو 7 ملايين نسمة، من بينهم قرابة مليوني مواطن من أصول روسية، وهو رقم لا يمكن تجاهله في حسابات الأمن والسياسة، حتى وإن كانت هناك حساسيات داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه هذا المكون.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اللغة الروسية تُعد ثاني أكثر اللغات انتشارًا في إسرائيل بعد العبرية، ما يعكس عمق الحضور الروسي داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يدرك أن أي دعم روسي لإيران بشكل قد يهدد إسرائيل سيؤثر مباشرة على حياة مليوني شخص ذوي صلة بروسيا، وقد يدفعهم للعودة إلى أراضيها.

وأضافت الضاوي، أن روسيا لا ترى في انتهاء إسرائيل مصلحة لها، خوفًا من تداعيات عودة أعداد كبيرة من اليهود الروس، فضلًا عن أن سقوط إيران يعني من وجهة نظر موسكو وصول النفوذ الأمريكي إلى خاصرتها الاستراتيجية.

وأكدت هند الضاوي أن الخيارات الروسية في المرحلة الحالية شديدة الصعوبة، في ظل سعي موسكو للحفاظ على علاقات وثيقة بدول الشرق الأوسط المتضررة من الهجمات الإيرانية، مع تمسكها بالهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على مكانتها الدولية في عالم ما بعد الحرب، الذي يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب.