هند الضاوي: نقطة خلاف روسيا مع إسرائيل أنها ذراع أمريكا الضاربة في الشرق الأوسط

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن جوهر الخلاف بين روسيا وإسرائيل يتمثل في اعتبار موسكو أن تل أبيب تُعد الذراع الأمريكية الضاربة في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على توازنات القوى في الإقليم.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سقوط إيران من شأنه تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة، الأمر الذي سيُلحق ضررًا استراتيجيًا بروسيا، مؤكدة أن جميع الدول تتحرك وفقًا لمصالحها الخاصة، وأنها إذا وجدت مصلحتها ستتجه دون تردد نحو إسرائيل.

وشددت على أن الاعتماد المستمر على القوى الكبرى، سواء الغربية أو الشرقية، يمثل عبئًا لا يمكن تحمله، مشيرة إلى أن تلك القوى لا تتحرك إلا بدافع مصالحها الذاتية.

ودعت هند الضاوي إلى ضرورة وجود منظومة عربية وإسلامية قادرة على معالجة أزمات المنطقة بشكل مستقل، دون الارتهان أو التعويل على القوى الكبرى، لافتة إلى أن الخيارات الروسية في المرحلة الراهنة شديدة الصعوبة، في ظل سعي موسكو للحفاظ على علاقات وثيقة بدول الشرق الأوسط المتضررة من الهجمات الإيرانية، مع تمسكها بهدفها الأساسي في الحفاظ على مكانتها الدولية في عالم ما بعد الحرب، الذي يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب.