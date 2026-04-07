هند الضاوي: جزء كبير من الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية يحملون جنسية روسيا

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين المقيمين حاليًا في الأراضي الفلسطينية يحملون الجنسية الروسية، مشيرة إلى أن موطنهم الأصلي يعود إلى روسيا القيصرية، خاصة في الفترات التي كانت هناك أراض مثل بولندا وأوكرانيا خاضعة للحكم الروسي المباشر.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دولًا مثل أوكرانيا وبولندا ومولدوفا كانت خاضعة في مراحل تاريخية للسيطرة الروسية، ومنها جاء معظم اليهود في السابق، وهو ما يفسر عمق وتشابك العلاقات بين اليهود وروسيا عبر التاريخ.

وأضافت أن هذه العلاقة التاريخية المعقدة تستحق التوقف عندها طويلًا، لافتة إلى أن بعض القياصرة الروس كانوا ينظرون إلى اليهود باعتبارهم عبئًا على الدولة القيصرية، بينما حرصت السلطات الروسية في فترات أخرى على تلبية بعض مطالب اليهود، خاصة عقب الحرب العالمية الأولى، وشددت على أن أول كيان منظم لليهود نشأ في روسيا وليس في فلسطين.