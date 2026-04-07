الجامعة العربية عن منتقدي دورها: معندناش لجان

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن تصريحات ترامب عن إنهاء الحضارة الإيرانية موجعة وغير موفقة، لأن الحضارة الإيرانية البابلية والصينية والمصرية من روافد الحضارة الإنسانية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي يريد تدمير محطات الطاقة الإيرانية ويضغط لتحقيق أكبر مكاسب في التفاوض.

وأكد أن الجامعة العربية ليس أول ولا آخر مرة تتعرض لانتقاد، موضحا أنها «لبيسة» يعني سهل انتقادها لأنها لا ترد لكونها لا تمتلك كتائب إلكترونية أو كتاب يردون عنها الانتقادات.

وأردف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية بها موظفين وقطاع إعلام مسئول عن إصدار بيانات حول نشاط الجامعة أو الأمين العام.

وأوضح أن ميثاق جامعة الدول العربية ضعيف فيما يتعلق بالعدوان واتفاقية الدفاع العربي المشترك لم يتم تفعيلها رغم كم العدوانات والمواجهات التي تمت، مؤكدًا أن اعتماد النص شيء وإعادة تفعيله شيء آخر.

واستطرد أن من ينتقد الجامعة العربية هو ماجور، موضحا أنه في 2015 تم الحديث عن قوة عربية مشتركة وكانت قريبة من إتمامها، ورؤساء الأركان وصلوا لتفاهمات كبيرة فيما يخص القوة العربية المشتركة بنسبة 95 %.

وشدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن القوة العربية المشتركة توقفت لأسباب سياسية، موضحًا أن الوضع مختلف بين 2015 لمواجهة تنظيمات إرهابية واليوم حيث الصواريخ البالستية والأسلحة المتطورة.