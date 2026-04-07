انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
برلمان

محمد همام : الممارسات الإيرانية تجاه دول الخليج تهدد استقرار المنطقة

الدكتورة محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان
الدكتورة محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان
القسم السياسي

أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهرة الجديدة بالحزب ، أن الممارسات والتعنت الإيراني  الأخيرة تجاه دول الخليج تمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأوضح - في تصريح اليوم - أن أي استهداف لدول الخليج أو المساس بمنشآتها الحيوية يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي واعتداءً على سيادة الدول، مشددة على أن هذه الممارسات لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي.

وأضافت أن اتساع نطاق التوتر ليشمل دولًا لم تكن طرفًا مباشرًا في الصراع يعكس توجهًا خطيرًا نحو تصعيد الموقف الإقليمي وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وحاسمًا لاحتواء هذه التطورات ومنع تفاقمها.

وشددت همام على أن مساندة دول الخليج في هذه المرحلة تمثل ضرورة قومية تعكس وحدة الصف العربي، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي ، وأن أي تهديد له يمتد أثره إلى باقي الدول العربية.

كما دعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، مؤكدة أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج خطيرة يصعب السيطرة عليها.

واختتم بالتأكيد على أن مصر حكومة وشعبا تقف بقوة إلى جانب دول الخليج، وترفض بشكل قاطع أي اعتداء عليها، في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمنها

