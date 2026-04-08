دعاء زهران: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. وندعّم أشقاءنا في مواجهة أي تهديدات

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن استمرار السياسات الإيرانية التصعيدية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويعكس نهجًا لا يراعي قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار، محذرة من تداعيات هذا التصعيد على أمن المنطقة بأكملها.

وشددت “زهران” في تصريحات لها، على أن مصر كانت وستظل داعمة لأشقائها في دول الخليج العربي، انطلاقًا من روابط تاريخية واستراتيجية راسخة، مؤكدة أن أي اعتداء أو تهديد يمس أمن الخليج يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

وأعربت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" عن إدانتها الكاملة لأي أعمال عدائية تستهدف دول الخليج أو منشآتها الحيوية، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ومحاولة لفرض واقع إقليمي بالقوة، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية جملةً وتفصيلًا.

وأضافت أن ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهة التحديات، والحفاظ على استقرار الدول الخليجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن العربي، لافتة إلى أن دعم استقرار الخليج ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وطالبت دعاء زهران المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بمواقف الصمت التي تشجع على مزيد من التصعيد، مؤكدة أهمية تبني مواقف حازمة تحافظ على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وشددت أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للأمن والاستقرار في محيطها العربي، ولن تتوانى عن مساندة أشقائها في الخليج في مواجهة أي تهديدات أو محاولات لزعزعة استقرارهم.