مرأة ومنوعات

كم لتر ماء يجب على طفلك تناوله يوميا؟

نهى هجرس

 الماء أحد أهم العناصر الغذائية لأي طفل، فهو ضروري للحفاظ على انتظام حركة الأمعاء والمساعدة في الوقاية من حالات مثل التهابات المسالك البولية وحصى الكلى.

الترطيب مهماً بشكل خاص للأطفال للمساعدة في دعم أمور مثل:

النمو الطبيعي

الإدراك

تحسين القدرة على تحمل الحرارة وتقليل خطر  الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس 

كم لتر من الماء يجب على الأطفال تناوله يوميا 

نوصي الأطفال بشرب كميات الماء التي تتناسب مع عمرهم، من المهم ملاحظة أن الأطفال يجب أن يشربوا 3 أكواب من الماء يوميا للاطفال أقل من 8 سنوات، وعد 5 أكواب للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات.

وهذه الكميات لا تشمل المشروبات الأخرى التي قد يتناولونها خلال اليوم مثل الحليب والعصير

علامات الجفاف عند الأطفال

غالباً لا يدرك الطفل عطشه إلا بعد إصابته بالجفاف، لذا من المهم مراقبته عن كثب، وينطبق هذا بشكل خاص على  الأطفال النشطين  ، وكذلك خلال الطقس الدافئ. 

تشمل علامات الجفاف لدى الأطفال  ما يلي:

شفاه جافة

فم لزج

قلة التبول أو البول الداكن اللون

نعسان وسريع الانفعال

بشرة متوردة

دوار خفيف

تشنجات

العطش

صداع

نبض سريع

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

