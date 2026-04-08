وصول بعثة جامعة ميلانو الإيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة أم الدبادب بالخارجة

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استقبال المحافظة لبعثة إيطالية أثرية من جامعة ميلانو برئاسة الدكتورة كورينا روسي، يرافقها الأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في إطار دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الأثري وتعظيم الاستفادة منه.

وأوضحت المحافظ أن البعثة تستهدف متابعة الأعمال الجارية بموقع "أم الدبادب" الأثري شمال غرب مدينة الخارجة، والوقوف على آخر مستجدات أعمال الحفائر والمسح الأثري والدراسات العلمية بالموقع، ومناقشة ما تم تنفيذه من برنامج عمل البعثة خلال الموسم الحالي، إلى جانب استعراض خطة العمل المقترحة للموسم القادم، والتي تستهدف تطوير و حماية الموقع الأثري والحفاظ عليه، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة.

وشددت المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للبعثات الأثرية، بما يُسهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تزخر بها الواحات، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.