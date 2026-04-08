رئيس برلمانية الوفد: وقف اطلاق النار بين امريكا وايران فرصة لانقاذ المنطقة

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران، فرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشددا على أن هذه اللحظة تتطلب تغليب صوت الحكمة والحلول الدبلوماسية.

وأشاد رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، بدور مصر الفعال الذي كان ولا يزال قويا ومؤثرًا في تهدئة الأوضاع،مؤكدا بان تحركات القاهرة بثقلها السياسي والتاريخي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، جاء انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية ، ودعماً للاخوة الاشقاء في دول الخليج والعراق والأردن ، مشدداً علي نهج مصر الراسخ في تقديم كل الدعم للاشقاء في الخليج .

وأضاف طارق عبد العزيز، أن رؤية مصر وقيادتها للأحداث أكدت صدقها مع تطورات المشهد، بعدما حذرت مرارًا من مخاطر التصعيد وأهمية اللجوء إلى الحوار كسبيل وحيد لتجنب الأزمات.

واعرب رئيس برلمانية الوفد عن أمله في أن تسفر جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على التهدئة وتغليب المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ، وان تقف الحرب علي جميع الجبهات.