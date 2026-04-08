الإشراف العام
برلمان

رئيس برلمانية الوفد: وقف اطلاق النار بين امريكا وايران فرصة لانقاذ المنطقة

النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران، فرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشددا على أن هذه اللحظة تتطلب تغليب صوت الحكمة والحلول الدبلوماسية.

وأشاد رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، بدور مصر الفعال الذي كان ولا يزال قويا ومؤثرًا في تهدئة الأوضاع،مؤكدا بان تحركات القاهرة بثقلها السياسي والتاريخي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، جاء انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية ، ودعماً للاخوة الاشقاء في دول الخليج والعراق والأردن ، مشدداً علي نهج مصر الراسخ في تقديم كل الدعم للاشقاء في الخليج .

وأضاف طارق عبد العزيز، أن رؤية مصر وقيادتها للأحداث أكدت صدقها مع تطورات المشهد، بعدما حذرت مرارًا من مخاطر التصعيد وأهمية اللجوء إلى الحوار كسبيل وحيد لتجنب الأزمات.

واعرب رئيس برلمانية الوفد عن أمله في أن تسفر جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على التهدئة وتغليب المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ، وان تقف الحرب علي جميع الجبهات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جبل أحد

فضل جبل أحد ومكانته في الإسلام.. من جبال الجنة

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: القيم منظومة متكاملة تضبط السلوك وتوجِّه الاختيارات وتبني عَلاقة الإنسان بربِّه ونفسه ومجتمعه

بتوجيهات وزير الأوقاف: تطوير خطاب الطفل الديني على رأس أولويات المرحلة

بتوجيهات وزير الأوقاف.. تطوير خطاب الطفل الديني على رأس أولويات المرحلة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه
وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد