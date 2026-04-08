الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ولاء الصبان: الدور المصري ركيزة أساسية لنجاح المفاوضات وإنقاذ المنطقة من التصعيد

حسن رضوان

أشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بالدور المصري المحوري في استكمال مسار المفاوضات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن التحركات المصرية المتزنة تعكس ثقل الدولة ومكانتها كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت "الصبان" أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار على منطق القوة.

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن الجهود المصرية كان لها دور بارز في تهيئة المناخ المناسب لاستمرار المفاوضات، وهو ما أسهم في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جديدة أمام استقرار المنطقة، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتنفس الصعداء مع هذه الخطوات، في ظل تراجع حدة التوترات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق الدولية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الترتيبات الأمنية في المنطقة يجب أن تقوم على المشاركة الجماعية والتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف، وليس الانفراد بالقرارات، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي يحفظ مصالح الجميع ويعزز من فرص السلام المستدام.

وشددت ولاء الصبان، على أن الدبلوماسية المصرية تتمتع بثقة كبيرة لدى مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور الوسيط النزيه الذي يسعى إلى تحقيق التوازن، وحماية أمن واستقرار المنطقة، ودعم مسارات الحلول السياسية بعيدًا عن أي تصعيد.

واختتمت تصريحها بالتأكيد، أن استمرار الجهود المصرية يعكس التزام الدولة بدورها التاريخي في دعم السلام الإقليمي والدولي، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات الصراعات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ننشر جدول امتحانات الأزهر 2026 ابتدائي وإعدادي وثانوي PDF

هل البيع بالتقسيط بزيادة السعر ربا محرم؟

هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربح مشروع أم ربا؟.. أمين الفتوى يجيب

محاضرة مفتي الجمهورية في جامعة العاصمة

نظير عياد: الرجوع إلى أهل التخصص واجب لمواجهة فوضى الفتاوى

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

