ولاء الصبان: الدور المصري ركيزة أساسية لنجاح المفاوضات وإنقاذ المنطقة من التصعيد

أشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بالدور المصري المحوري في استكمال مسار المفاوضات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن التحركات المصرية المتزنة تعكس ثقل الدولة ومكانتها كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت "الصبان" أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار على منطق القوة.

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن الجهود المصرية كان لها دور بارز في تهيئة المناخ المناسب لاستمرار المفاوضات، وهو ما أسهم في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جديدة أمام استقرار المنطقة، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتنفس الصعداء مع هذه الخطوات، في ظل تراجع حدة التوترات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق الدولية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الترتيبات الأمنية في المنطقة يجب أن تقوم على المشاركة الجماعية والتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف، وليس الانفراد بالقرارات، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي يحفظ مصالح الجميع ويعزز من فرص السلام المستدام.

وشددت ولاء الصبان، على أن الدبلوماسية المصرية تتمتع بثقة كبيرة لدى مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وهو ما يؤهلها للقيام بدور الوسيط النزيه الذي يسعى إلى تحقيق التوازن، وحماية أمن واستقرار المنطقة، ودعم مسارات الحلول السياسية بعيدًا عن أي تصعيد.

واختتمت تصريحها بالتأكيد، أن استمرار الجهود المصرية يعكس التزام الدولة بدورها التاريخي في دعم السلام الإقليمي والدولي، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات الصراعات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.