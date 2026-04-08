هند رشاد: الدبلوماسية المصرية لاعب رئيسي في تحقيق التوازن بالمنطقة

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية الأخيرة في ملف استكمال المفاوضات تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب الحلول السياسية، مشيدة بالدور الفاعل الذي تقوم به الدولة المصرية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأوضحت "رشاد" أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطورًا مهمًا نحو احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ويمنح فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحد من مخاطر الانزلاق إلى صراعات أوسع.

وأكدت عضو مجلس النواب أن التحرك المصري اتسم بالحكمة والمرونة، وساهم في خلق مناخ إيجابي لاستمرار الحوار، وهو ما انعكس بدوره على حالة الهدوء النسبي في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه التطورات لها تأثير مباشر في تخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يتأثر سريعًا بالتوترات الجيوسياسية.

وأضافت النائبة، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز مبدأ العمل الجماعي في إدارة الملفات الأمنية، ورفض أي محاولات للانفراد بالقرارات، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين مختلف الأطراف ويحافظ على استقرار المنطقة.

واختتمت هند رشاد، تصريحها بالتأكيد أن الدبلوماسية المصرية تحظى بثقة وتقدير دولي واسع، وهو ما يمكنها من القيام بدور الوسيط النزيه القادر على تقريب وجهات النظر، ودعم الحلول السلمية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها.