الإشراف العام
برلمان

نجلاء العسيلي: مصر تقود معادلة التوازن في المنطقة

نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب
نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة أثبتت مجددًا قدرة الدولة على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة واتزان، بما يعزز من مكانة مصر كقوة توازن رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت العسيلي في بيان، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات المتصاعدة، ويعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بدلًا من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تهيئة الأجواء لاستمرار مسار التفاوض، من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في خفض حدة التصعيد وفتح نافذة حقيقية أمام تسويات سياسية متوازنة تراعي مصالح الجميع.

وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز آليات التنسيق والتشاور المشترك بين القوى الإقليمية والدولية، لضمان بناء منظومة أمن جماعي قادرة على مواجهة التحديات، بعيدًا عن السياسات الأحادية التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية باتت تحظى بثقة واسعة، بفضل نهجها القائم على الحياد الإيجابي والسعي لتحقيق التوازن، وهو ما يؤهلها للقيام بدور فعال في دعم مسارات التهدئة، ودفع جهود التسوية السياسية نحو حلول مستدامة.

واختتمت العسيلي بيانها بالتأكيد، أن استمرار هذا الدور المصري يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها التاريخية تجاه قضايا المنطقة، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقرارًا تدعم فرص التنمية والازدهار.

