رئيس وزراء لبنان يبحث مع قائد «اليونيفيل» تنسيق إيصال المساعدات للقرى الحدودية في الجنوب
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج
وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية
خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار
شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر
براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا
الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى
وزير الاستثمار: تعظيم العائد من الأصول لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني
لأول مرة منذ 2019.. الهند تشتري شحنة نفط إيراني
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

نيجيريا تصدر أول شحنة من نفط "كاوثورن" إلى هولندا

نيجيريا تصدر أول شحنة من نفط "كاوثورن" إلى هولندا
نيجيريا تصدر أول شحنة من نفط "كاوثورن" إلى هولندا
أ ش أ

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية اليوم "الأربعاء" تصدير أول شحنة لها من نوع جديد من النفط الخام الخفيف، المعروف باسم "كاوثورن"، إلى هولندا.

وتهدف الشركة، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع صادراتها، في وقت تسعى فيه نيجيريا لتعويض سنوات من نقص الاستثمار، وسرقة النفط، والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن الشحنة بلغت حوالي 950 ألف برميل، وتم تحميلها من سفينة التخزين والتفريغ العائمة "كاوثورن"، الواقعة قبالة مدينة بوني في ولاية ريفرز، والتي تدعم الإنتاج من عقد امتياز تعدين النفط رقم 18.

وقال وزير المالية النيجيري، والي إدون، إن بلاده بدأت تنفيذ إحكام الرقابة على إيرادات قطاع النفط والحد من أي تسربات مالية، من خلال إلزام الشركة الوطنية والجهات الحكومية المعنية بإيداع الإيرادات مباشرة في الحسابات الفيدرالية دون أي استقطاعات".

وأوضح الوزير أن لجنة حكومية برئاسته نجحت في إلغاء آلية كانت تتيح للشركة الوطنية للنفط اقتطاع رسوم إدارة بنسبة 30%، على أن يتم تحويل كامل الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة بشكل مباشر.

وأضاف أن اللجنة ستصدر قريبا ضوابط وإرشادات تنظيمية أكثر وضوحا لضمان تحويل جميع الإيرادات المستحقة إلى الحكومة الاتحادية ومستويات الحكم المختلفة بشفافية كاملة ودون أي خصومات غير مبررة.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في توجيه حصيلة خصومات أنشطة الاستكشاف في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى غرامات حرق الغاز، إلى الحساب الفيدرالي.

وأكد وزير المالية أن نيجيريا تمضي في خطة لزيادة الإيرادات المحلية عبر توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة التوسع في برامج الخصخصة والتخارج من بعض الأصول، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة النيجيرية لتعزيز الانضباط المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: إدارة أصول الدولة بكفاءة يتطلب شراكة متطورة مع القطاع الخاص

عمرو فتوح

تمويل ميسر وتيسيرات جمركية لإنقاذ الكاش فلو ودفع الصادرات المصرية نحو أفريقيا وأوروبا

جانب من اللقاء

تعاون بين التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الطاقة والتحول الرقمي

بالصور

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

«دراسة حديثة».. قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

النوم
النوم
النوم

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد