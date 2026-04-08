نيجيريا تصدر أول شحنة من نفط "كاوثورن" إلى هولندا

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية اليوم "الأربعاء" تصدير أول شحنة لها من نوع جديد من النفط الخام الخفيف، المعروف باسم "كاوثورن"، إلى هولندا.

وتهدف الشركة، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع صادراتها، في وقت تسعى فيه نيجيريا لتعويض سنوات من نقص الاستثمار، وسرقة النفط، والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن الشحنة بلغت حوالي 950 ألف برميل، وتم تحميلها من سفينة التخزين والتفريغ العائمة "كاوثورن"، الواقعة قبالة مدينة بوني في ولاية ريفرز، والتي تدعم الإنتاج من عقد امتياز تعدين النفط رقم 18.

وقال وزير المالية النيجيري، والي إدون، إن بلاده بدأت تنفيذ إحكام الرقابة على إيرادات قطاع النفط والحد من أي تسربات مالية، من خلال إلزام الشركة الوطنية والجهات الحكومية المعنية بإيداع الإيرادات مباشرة في الحسابات الفيدرالية دون أي استقطاعات".

وأوضح الوزير أن لجنة حكومية برئاسته نجحت في إلغاء آلية كانت تتيح للشركة الوطنية للنفط اقتطاع رسوم إدارة بنسبة 30%، على أن يتم تحويل كامل الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة بشكل مباشر.

وأضاف أن اللجنة ستصدر قريبا ضوابط وإرشادات تنظيمية أكثر وضوحا لضمان تحويل جميع الإيرادات المستحقة إلى الحكومة الاتحادية ومستويات الحكم المختلفة بشفافية كاملة ودون أي خصومات غير مبررة.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في توجيه حصيلة خصومات أنشطة الاستكشاف في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى غرامات حرق الغاز، إلى الحساب الفيدرالي.

وأكد وزير المالية أن نيجيريا تمضي في خطة لزيادة الإيرادات المحلية عبر توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة التوسع في برامج الخصخصة والتخارج من بعض الأصول، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة النيجيرية لتعزيز الانضباط المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة.