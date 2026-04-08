المصريين الأحرار: الاقتصاد المصري يثبت صلابته ويمتص صدمة خروج الأموال الساخنة بثقة واستقرار

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورة هبة واصل، قراءة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية التي شهدتها الفترة الأخيرة، وحملت رسالة طمأنة بلغة الأرقام.

وقالت اللجنة في بيان، إنها تتابع عن كثب تطورات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، والتي قدرت بنحو 8 مليارات دولارا، بالتزامن مع تأثيرات خارجية أخرى من بينها تراجع نسبي في تقييمات الذهب عالميًا.

وفي هذا السياق، أكدت هبة واصل الأمين العام للحزب ورئيس اللجنة ، أن الأداء الذي أظهره القطاع النقدي المصري يعكس درجة عالية من الصلابة والقدرة على إدارة الأزمات، حيث أظهرت البيانات الرسمية إرتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل مستويات تاريخية بنهاية مارس 2026، رغم هذه الضغوط.

وترى اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار ، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة اتباع سياسات نقدية متوازنة، قائمة على إدارة مرنة للسيولة، وتوظيف أدوات مالية قادرة على امتصاص الصدمات المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، دون التأثير على الاحتياطي الاستراتيجي أو استقرار الجهاز المصرفي.

واوضحت أن هذه السياسات ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتجنب أي اضطرابات مفاجئة، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل الدولة المصرية.

وتؤكد اللجنة، إدراكها للتحديات المرتبطة بتأثيرات سعر الصرف على تكلفة المعيشة، والتي تتطلب معالجة شاملة في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، بما يعزز من قدرات الإنتاج والتصدير على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا الإطار، أشادت واصل بالأداء المهني والكفاءة المؤسسية التي أظهرها البنك المركزي المصري في إدارة هذه المرحلة، بما يعكس قدرة واضحة على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومتطلبات السوق.