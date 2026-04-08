الهند وتركيا تجريان مشاورات بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والعالمية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند وتركيا أجريتا اليوم /الأربعاء/ جولة جديدة من المشاورات فى نيودلهى على مستوى مسئولى وزارتى الشئون الخارجية بالبلدين.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن هذه الجولة تعتبر الجولة الثانية عشرة من المشاورات بين الجانبين ، حيث ترأس الجانب الهندى وكيل وزارة الخارجية لشئون الغرب " سيبى جورج " بينما ترأست الجانب التركى " بيريس إيكينسى " نائبة وزير الشئون الخارجية التركى.

وأضافت أن الجانبين أجريا - خلال هذه المشاورات - استعراضا شاملا لحالة العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن، وأن المباحثات تركزت على بحث سبل دعم التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والتعليم والثقافة والعلاقات الشعبية ومكافحة الارهاب عبر الحدود.

وذكرت أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

و أشار وزارة الشئون الخارجية الهندية - في ختام بيانها - إلى أن الجانبين إتفقا على عقد الجولة القادمة من المشاورات فى تركيا، وذلك فى موعد يناسب الطرفين .