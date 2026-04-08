أسوان.. ضبط 568 مخالفة مرورية متنوعة وسحب تراخيص المركبات

استكمالا للتنسيق المستمر بين المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، واصلت إدارة المرور تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى ، وهو الذى يأتى عقب الجولات الميدانية المفاجئة التى استهدفت رصد المخالفات والتعامل الفورى معها.

فقد نفذت إدارة مرور أسوان حملات مرورية موسعة على مدار أسبوع استهدفت مواجهة كافة صور المخالفات ، وعلى رأسها مخالفات مركبات التوك توك والدراجات النارية المسببة للإزعاج ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 568 متنوعة ، منها ضبط 33 مركبة توك توك ، و103 دراجات نارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية.

جهود متنوعة

فيما تم التحفظ على 23 سيارة غير مرخصة ومهملة بالشوارع والميادين لما تسببه من تشويه للمظهر الحضارى ، وتم سحب 177 رخصة قيادة لدراجات نارية لارتكاب مخالفات الضوضاء وإحداث إزعاج للمواطنين ، كما تم تحرير 144 مخالفة للوقوف العشوائى وعدم الالتزام باستكمال خطوط السير المحددة ، وتم كذلك توقيع غرامات فورية على 88 مركبة توك توك لمخالفة السير فى الشوارع الرئيسية.

وقد شدد محافظ أسوان على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية بشكل يومى ، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون على المخالفين بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.

وأشار المحافظ بأن هذه الجهود تأتى ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط للشارع الأسواني ، وتحقيق السيولة المرورية ، والحد من مصادر الإزعاج باعتبار ذلك هدف إستراتيجى هام وحيوى بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضارى لزهرة الجنوب .