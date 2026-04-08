فصل الكهرباء غداً عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ لعمل صيانة على المُغذي

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء الكراكات بمركز بيلا، غداً الخمبس الموافق 8 أبريل الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الأربعاء - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.