إبراهيم عبد الجواد يشيد بمدافع سيراميكا : لاعب راجل ولازم ياخد حقه

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء سعد سمير، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، خلال مواجهة النادي الأهلي التى أقيمت أمس على ملعب المقاولون، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك في وسط زحمة إمبارح، فيه لاعب راجل يستاهل ياخد حقه.. شخصية رجولة وقائد لزمايله.. عمل ماتش حلو قوي فيه لاعبين أصغر منه بعشر سنين مش بيعملوه.. تحية لـ سعد سمير ".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع سيراميكا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت امس الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.