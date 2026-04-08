المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويدعم مسار المفاوضات

رحب المغرب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكدت الوزارة أن المملكة تدعم المفاوضات المزمع إجراؤها بتسهيل من باكستان، معربة عن أملها في أن تفضي هذه الجهود إلى تحقيق سلام دائم يعزز الاستقرار في المنطقة.

كما شددت المملكة، بحسب البيان، على أهمية أن تراعي هذه المفاوضات المصالح العليا للدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لأحكام القانون البحري الدولي.