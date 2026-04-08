الهند تستعد لاستقبال أول شحنة نفط إيراني منذ 7 سنوات

تستعد الهند لاستقبال أول شحنة نفط من إيران منذ 7 سنوات، بعد أن قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات مؤقتًا عن النفط الإيراني والمنتجات المكررة، في خطوة تهدف إلى تخفيف نقص الإمدادات.

وأظهرت البيانات أن شركة "إنديان أويل كورب"، المملوكة للدولة، قامت بشراء الشحنة، التي يجري نقلها حاليًا على متن ناقلة نفط عملاقة للغاية تحمل علم كوراساو تُدعى جايا، وتتجه نحو الساحل الشرقي للهند، ومن المتوقع وصولها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفق صحيفة "إنديان تايمز" الهندية.

وتشير بيانات تتبع السفن لدى شركة "إل إس إي جي" إلى أن الناقلة جايا توجهت في البداية إلى مياه جنوب شرق آسيا لتفريغ شحنة في الصين قبل أن تغير مسارها نحو الهند، كما أظهرت البيانات أن ناقلة أخرى تُدعى جوردان تشير إلى الهند كموقع لتفريغ حمولتها.

وأظهرت البيانات أيضًا أن كميات النفط الخام الإيراني المنقولة بحرًا تقترب من مستويات قياسية، متجاوزة 180 مليون برميل في أبريل.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ولم تستقبل أي شحنات من طهران منذ مايو 2019، بعد ضغوط أمريكية لوقف شراء الخام الإيراني، إلا أن اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أثرت بشدة على الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكانت وزارة النفط الهندية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركات التكرير قامت بشراء النفط الإيراني نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله عادة نحو 20% من إمدادات الخام العالمية، كما أوضحت الوزارة أن شركات التكرير لا تواجه أي مشكلات في سداد مدفوعات مشترياتها من النفط الإيراني.