رغم ضغط الأعياد.. منتجي الدواجن: زيادة المعروض تدفع الأسعار للهبوط

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي كنتيجة طبيعية لهبوط أسعار الأعلاف، التي تُعد أحد أهم عناصر التكلفة في صناعة الدواجن، وهو ما انعكس مباشرة على حركة السوق والأسعار.

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سوق الدواجن يتسم بخصوصية كونه يعتمد على سلعة حية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلها تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب.

لماذا هبطت أسعار الدواجن؟

وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن تراجع الضغط على الاستهلاك خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة المعروض، ساهم في هدوء الأسعار وانخفاضها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى نحو 78 جنيهًا.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن زيادة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا مهمًا في استقرار السوق، حيث ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30%، وهو ما وفر كميات أكبر من المعروض، وساعد على تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث قفزات سعرية، رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التي يشهدها القطاع.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف أن قطاع الدواجن في مصر نجح بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل أحد أهم عوامل الأمان الغذائي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج عالميًا، وهو ما يتطلب استمرار دعم الصناعة وتعزيز الاستثمارات فيها.

أسعار البيض

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح "الزيني" أنها تشهد أيضًا انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا، بينما تخرج من المزرعة بأسعار تتراوح بين 105 و110 جنيهات، لافتًا إلى أن هذا التراجع جاء رغم زيادة الطلب المرتبطة بموسم الأعياد والمناسبات.

وأكد أن استقرار أسعار الأعلاف واستمرار زيادة الإنتاج من شأنه أن يدعم استمرار انخفاض الأسعار أو الحفاظ على مستوياتها الحالية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز من استقرار سوق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة.