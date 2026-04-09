بطارية لا تخشى النار.. ابتكار يفتح عصرا جديدا في أمان الطاقة

في خطوة علمية لافتة، نجح فريق من الباحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم في تطوير بطارية صوديوم مبتكرة تتمتع بقدرة غير مسبوقة على مقاومة الحرائق والانفجارات، عبر آلية ذكية تمنع ما يُعرف بـ"الهروب الحراري"، أحد أخطر أشكال فشل البطاريات.

الهروب الحراري الخطر الخفي

يمثل الهروب الحراري تحديا كبيرا في عالم الطاقة، حيث ترتفع درجة حرارة البطارية بشكل متسارع قد يتجاوز 20 درجة مئوية في الدقيقة، ما يؤدي إلى سلسلة تفاعلات خطيرة تشمل انبعاث الغازات، واندلاع الحرائق، بل وحتى الانفجارات في بعض الحالات،

هذا السيناريو لطالما شكل عقبة أمام استخدام البطاريات في التطبيقات الحساسة، مثل السيارات الكهربائية وأنظمة التخزين الضخمة.

جدار حماية داخلي البطارية تدافع عن نفسها

قاد المشروع الباحث Yong-Sheng Hu، الذي ركز على تطوير إلكتروليت متطور يتميز بكونه غير قابل للاشتعال وذاتي الحماية.

تعتمد التقنية على مادة قابلة للبلمرة تتحول تلقائيا إلى طبقة صلبة عند وصول درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية، لتشكل حاجزا داخليا يمنع انتقال الحرارة ويوقف التفاعل المتسلسل قبل تفاقمه، بعبارة أخرى، تقوم البطارية ببناء "جدار حماية" داخلي في اللحظة الحرجة.

اختبارات قاسية وأداء استثنائي

أثبتت البطارية كفاءتها خلال اختبارات صارمة، شملت اختراقها بالمسامير لمحاكاة حالات القصر الكهربائي، وهي من أقسى اختبارات الأمان في هذا المجال،

ورغم ذلك، أظهرت البطارية استقرارا كاملا دون أي دخان أو حريق أو انفجار، حتى عند درجات حرارة وصلت إلى 300 درجة مئوية.

أداء قوي دون التضحية بالأمان

لم يأتي هذا التقدم على حساب الأداء، إذ حققت البطارية كثافة طاقة تصل إلى 211 واط/كج، مع قدرة تشغيل ضمن نطاق حراري واسع يتراوح بين -40 و60 درجة مئوية، إضافة إلى استقرار عند فولتية تتجاوز 4.3 فولت، هذه المواصفات تجعلها منافسًا قويًا في سوق بطاريات أيونات الصوديوم المتقدمة.

آفاق واسعة للتطبيقات المستقبلية

يرى الباحثون أن هذا الابتكار قد يسرع من اعتماد بطاريات الصوديوم في قطاعات تتطلب أعلى معايير الأمان، مثل السيارات الكهربائية، الشاحنات الثقيلة، وأنظمة تخزين الطاقة على مستوى الشبكات.

كما يعزز هذا التطور فرص الاعتماد على بدائل أكثر أمانا واستدامة مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية.

اعتراف علمي عالمي

نُشرت نتائج هذا الإنجاز في مجلة Nature Energy، ما يعكس أهميته على المستوى العلمي، ويؤكد أنه يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر أمانا وموثوقية في تقنيات تخزين الطاقة.

نحو مستقبل بلا حرائق بطاريات

مع هذا التقدم، يبدو أن واحدة من أخطر مشكلات البطاريات تقترب من الحل،

فبطارية قادرة على إخماد الخطر من داخلها ليست مجرد تطور تقني، بل تحول جذري قد يعيد تشكيل مستقبل الطاقة حول العالم.