ببطارية 6000 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد

أعلنت شركة شاومي بالفعل عن هاتف Redmi A7 Pro في أسواق أوروبا وآسيا . وستطرح الشركة هذا الطراز في 13 أبريل إليك كل ما تتوقعه من الهاتف.

مواصفات هاتف Redmi A7 Pro

يأتي هاتف Redmi A7 Pro بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل بمعالج Unisoc T7250 بتقنية 12 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

على الجانب الآخر يعمل الهاتف بأنظمة تشغيل Xiaomi HyperOS 3 المستند إلى Android 16

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي هاتف Redmi A7 Pro مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أم عن بطارية الهاتف فهو يأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مصممة للاستخدام المطول في مشاهدة البث المباشر وتصفح الإنترنت وإجراء المكالمات.

أما عن قدرة الشحن فهو فيأتي بقدرة 15 واط، وهي ليست سريعة وفقًا لمعايير عام 2026، ولكن هذا ما هو متاح في هذه الفئة.

يتوفر الهاتف الذكي بأربعة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، والبرتقالي. يتميز اللون البرتقالي بلوحة خلفية مموجة مميزة.

من جانبهاشوّقت شركة ريدمي لهذا الطراز تحديدًا في إعلان تشويقي وفي إيطاليا، يبدأ سعر هاتف Redmi A7 Pro من 129.90 يورو لنسخة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من سعة التخزين.

أما الهاتف ذات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت و128 جيجابايت من سعة التخزين، فيبلغ سعرها 149.90 يورو.