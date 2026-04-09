انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد - 2"

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك " رعد - 2 " بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية ، الذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى للقوات الخاصة بدولة باكستان .

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة للموضوعات والأهداف المخططة فى أعمال القوات الخاصة ومجال مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات التكتيكية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

