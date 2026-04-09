أقيمت صلاة الجنازة على والد زوجة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من مسجد العلي العظيم في ألماظة بمصر الجديدة.

وحرص على الحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ونجوم كرة القدم، منهم حسام غالي، نجم الأهلي السابق، وحمزة علاء، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة، ومحافظي القاهرة والقليوبية.

وفي وقت سابق، نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجميع العاملين بها، والد زوجة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وجاء في البيان: “وتتقدم الوزارة، والعاملون بها، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور شريف فاروق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، داعين الله أن يربط على قلوبهم، وأن يجعل مثوى الفقيد الجنة”.

ومن المقرر إقامة عزاء زوجة والدة وزير التموين يوم الأحد المقبل 12 أبريل 2026، في مسجد المشير طنطاوي - قاعة السلام.

تشييع جثمان والد زوجة وزير التموين من مسجد العلي العظيم لمثواه الأخير .. بث مباشر