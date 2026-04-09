وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة برقيتي تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وفى نص برقيتها لقداسة البابا تواضروس أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص التهاني والتمنيات بمناسبة عيد القيامة ، داعية المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على قداسته وعلى جميع أبناء الشعب المصري ، وأن يعيده دائماً بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وقداستكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفى نص برقيتها للقس أندرية زكي ، قالت الدكتورة منال عوض : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة .. داعية المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على سيادتكم وجميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسى .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .