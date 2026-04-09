عاجل
مدبولي: نعمل على محاولة تبكير الحصول على قسط تعهدات الاتحاد الأوروبي
وزير البترول: عملنا على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة
بعد مجز.رة بيروت.. نتنياهو يعلن عزمه بدء محادثات مباشرة مع لبنان لنزع سلا.ح حزب الله
تصريح صادم.. مارك روته يكشف خضوع الناتو وأوروبا لطلبات ترامب في حرب إيران
الضأن البلدي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الأسواق
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تحتفل بيوم اليتيم | صور
اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان
الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل
مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره
الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص
مدبولي: بعد انتهاء الحرب سنستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة .. الإفتاء توضح

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع مبلغ جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة والأدلة على ذلك
ما تشتمل عليه هذه المعاملة من رد المشتري قيمة الشقة مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط شهرية معلومة القدر والمدة -صحيح شرعًا؛ وذلك لما تقرر شرعًا من صحة البيعِ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجلٍ معلومٍ، وأنَّ الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهوديٍّ إلى أجلٍ، ورهنه درعًا من حديدٍ».

كما أن الأصلَ في البيع الحِلُّ والجواز، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم في الآية يدل على إباحة البيوع ما لم يكن في البيع شيءٌ من مفسدات العقود، كالربا أو الضرر أو الغرر أو الوضيعة من الدين مقابل التعجل.

هذا بالإضافة إلى أنَّ البنك شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، وما يمارسه من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- يتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب، مراعيًا في أصل نشأته العدالة المجتمعية في إدارة حركة الأموال، والدعم الاقتصادي في استقرار أحوال البلاد (تكاملًا وتكافلًا)، وأنه لم يضع في قاموسه العملي قضية "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاته الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها. فإذا ثبت ذلك كانت المعاملة مندرجة تحت البيع والشراء خارجة عن القرض المحرم المؤدي إلى الربا.

وأما خلوها من الجهالة والغرر، فلوجود العقد المبرم بين الطرفين الذي يوضِّح قيمة الوحدة العقارية ومدة السداد وكيفيته وغير ذلك، فلا جهالة في شيء من ذلك ولا غرر، بل الأمر واضح لكل طرف من الأطراف وضوحًا لا يحتمل معه النزاع والشقاق.

وأما خلوُّها من الوضيعة من الدَّين لمن تَعَجَّل في سداد بعضه، فلأن الاتفاق الحاصل بين العميل والبنك ليس فيه أيُّ وَضْعٍ للدَّين مقابل التعجُّل في السداد، وإنما هو توضيح لكيفية السداد على مدة من الزمن، وهذا جائزٌ ما دام معلومًا، فإن صورة "ضع وتعجل" -والتي يرى كثير من الفقهاء عدم جوازها- يُقصد بها أنْ يتنازل الدائن عن جزء من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال، وهذا لا يتفق مع المعاملة المسؤول عنها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف تتجنبين دودة الرنجة في شم النسيم؟ حساسية حبوب اللقاح تهدد الأطفال والكبار

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الجلطات

البطاطس المقلية

هتاكل بطاطس مقلية وهتخس.. اختراع طريقة جديدة في الطهي

بالصور

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد