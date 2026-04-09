دعاء الحفظ من كل شر .. كلمات مأثورة للتحصين أمام الابتلاءات

دعاء الحفظ من كل شر.. يمر الإنسان في رحلة حياته بالعديد من الاختبارات والابتلاءات التي قد ترهق نفسه وتؤرقه، وفي هذه اللحظات يبرز الدعاء كأقوى سلاح للمؤمن والملجأ الوحيد للنجاة، فالتقرب إلى الله والتضرع إليه هو السبيل لنيل الرعاية الربانية.

وأرشدنا نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إلى ضرورة ملازمة الدعاء في الرخاء والشدة على حد سواء، مؤكداً على أهمية عدم انتظار وقوع البلاء للإلحاح في المسألة، بل ينبغي على المسلم أن يسأل الله دائماً دوام العافية والحماية من كل مكروه وسوء.

وفيما يلي مجموعة من الأدعية المباركة للحفظ والتحصين، فاحرصوا على ترديدها بيقين وتدبر:

دعاء الحفظ من كل شر

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تكلأنا بحفظك ورعايتك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، فأنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيراً.

اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأهلنا، وبارك لنا في ذرياتنا، واجعل البركة تحف أموالنا وأبداننا وصحتنا، وعافنا في كل ما رزقتنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وأن تحفظنا من كيد الكائدين وشر الحاسدين.

اللهم احفظنا بما حفظت به عبدك يونس في بطن الحوت، ونجنا من الهم والغم كما نجيت إبراهيم من النار، اللهم تب علينا توبة نصوحاً، وطهر قلوبنا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا في كنفك وحرزك الذي لا يرام.

اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن سوء المنقلب في الأهل والمال والولد، ونبتهل إليك أن تمن علينا بسترك الذي لا ينكشف، وحفظك الذي لا ينقطع، وأن تجعل أيامنا محفوفة بالأمن والأمان والسكينة.





أدعية الحفظ من كل شر اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظنا، اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي ما رزقتنا، اللهم أنا نسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا.

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى، اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا.



بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.



اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم أحفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد.

دعاء يحصنك من الشيطان

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »، ثلاثَ مرَّاتٍ.

«أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

« أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

« أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر عباده، أعوذ بكلمات الله التامات من كل عين حاسدة، أعوذ بكلمات الله التامات من كل غير راضية، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الدي لا يضر مع اسمه داء بسم الله خير الأسماء، بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم».

« ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم أبرئ اليك من حولي وقوتي إلي حولك وقوتك؛ فادفع عني عين الحاسدين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظني بعينك التي لا تنام، اللهم اكلئني برعايتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».