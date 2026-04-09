أفعال منافية للآداب .. اتهامات أخلاقية تلاحق ضابطًا إسرائيليًا بارزًا بوحدة لاهاف 433

يخضع ضابط رفيع المستوى في وحدة لاهاف 433 التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق من قبل إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة للاشتباه في تورطه في تحرش جنسي وأفعال منافية للآداب.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أنه تم إيقاف الضابط، الذي يحمل رتبة رئيس مفتشين، عن العمل لمدة سبعة أيام، ولا يزال التحقيق جارياً.

وكان الضابط محور تحقيق آخر أُجري في "لاهاف"، وقد أدلى بشهادته علناً أمام إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة الإسرائيلية قبل عدة أشهر.

ووفقاً للاشتباه، فقد وجّه الضابط عروضاً منافية للآداب لشرطية خلال اجتماع حضرته.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن شرطة الاحتلال، بأنه تم اعتقال 5 إسرائيليين من حيفا وخليجها بشبهة التجسس الخطير لصالح إيران.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن أحد المعتقلين بشبهة التخابر مع إيران عمل على تصنيع متفجرات لاستهداف مسؤول إسرائيلي كبير.