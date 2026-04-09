مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال زيارته الأولى لميناء دمياط.. محافظ دمياط يطّلع على مشروعات الميناء القومية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


استقبل اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط  الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور/ محمد فوزي نائب المحافظ خلال زيارته الأولى لميناء دمياط.
جاء ذلك بحضور اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة.
وفي بداية اللقاء وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة تقديرًا لما قدمه من تعاون بنّاء ودعم ملموس للمحافظة، لا سيما في توفير الإمكانيات اللازمة لإزالة هلال مأذنة مسجد البحر، مشيدًا بهذا الدور .
عقب ذلك تم تقديم  عرض توضيحي استعرض خلاله رئيس الهيئة الموقف التنفيذي للميناء  وأبرز مقوماته التنافسية وفرصه الاستثمارية  وموقعه الاستراتيجي بين الموانئ المحورية المطلة على البحر المتوسط، كما تناول العرض أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية داخل الميناء. 
عقب ذلك قام الحضور بجولة ميدانية،اشتملت على المعرض التاريخي للميناء الذي يعكس مراحل إنشائه وصولا إلى آخر مراحل وضعه الحالي ، ثم تم التوجه إلى مركز العمليات الذي يضطلع بدوره المحوري في إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المرافق المينائية، عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية للمتابعة اللحظية بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.
ثم قام الحضور بزيارة محطة الحاويات “تحيا مصر 1” والتى تضم ( تحالف كونتشيب ايطاليا ويوروجيت الألمانية والخط الملاحى العالمى هاباج لويد) وتُعد من أهم المشروعات القومية بالميناء والتى يبلغ طول أرصفتها 1970 مترًا بأعماق تصل إلى 18 مترًا وبساحة خلفية تقدر بنحو 922 ألف متر مربع وطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة و مجهزة بـ 12 ونش رصيف عملاق و40 ونش ساحة كهربائي صديق للبيئة ، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الموانئ الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما شملت الجولة محطة الرورو الخاصة بالخط الملاحى الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي والتى يقوم على تشغيلها مجموعة بان مارين ، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول الخط الملاحي الذي يسهم في  تعزيز الصادرات المصرية، ويدعم نفاذها للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى دوره في تعزيز مكانة مصر اللوجستية كمنفذ لقارة افريقيا ، إلى جانب كونه وسيطا موثوقا لنقل البضائع أيضا إلى دول الخليج ، كما
أبرز العرض أيضًا التيسيرات والحوافز المقدمة من الدولة المصرية بمختلف وزاراتها و مشغل المحطة لتشجيع المصدرين المصريين ، بما في ذلك  تطوير الربط الإلكتروني ، وتبادل المستندات الجمركية رقميًا وفق المعايير الدولية، إلى جانب استخدام أقفال إلكترونية وأنظمة تتبع  لضمان سلامة الشحنات.
وفي ختام الزيارة أشاد محافظ دمياط ونائبه بما شاهداه من تطور في البنية التحتية ومشروعات التشغيل داخل ميناء دمياط، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس التوجه الوطني لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية ودعم حركة التجارة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

المتهم

أصاب فتاة .. القبض على طالب صدم سيارتين بالقاهرة

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

الصغير المتهم

رفضت تشتري منه.. ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالسب في المنيا

بالصور

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

الخضروات
الخضروات
الخضروات

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد