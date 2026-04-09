خلال زيارته الأولى لميناء دمياط.. محافظ دمياط يطّلع على مشروعات الميناء القومية



استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور/ محمد فوزي نائب المحافظ خلال زيارته الأولى لميناء دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة.

وفي بداية اللقاء وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير لرئيس الهيئة تقديرًا لما قدمه من تعاون بنّاء ودعم ملموس للمحافظة، لا سيما في توفير الإمكانيات اللازمة لإزالة هلال مأذنة مسجد البحر، مشيدًا بهذا الدور .

عقب ذلك تم تقديم عرض توضيحي استعرض خلاله رئيس الهيئة الموقف التنفيذي للميناء وأبرز مقوماته التنافسية وفرصه الاستثمارية وموقعه الاستراتيجي بين الموانئ المحورية المطلة على البحر المتوسط، كما تناول العرض أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية داخل الميناء.

عقب ذلك قام الحضور بجولة ميدانية،اشتملت على المعرض التاريخي للميناء الذي يعكس مراحل إنشائه وصولا إلى آخر مراحل وضعه الحالي ، ثم تم التوجه إلى مركز العمليات الذي يضطلع بدوره المحوري في إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المرافق المينائية، عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية للمتابعة اللحظية بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.

ثم قام الحضور بزيارة محطة الحاويات “تحيا مصر 1” والتى تضم ( تحالف كونتشيب ايطاليا ويوروجيت الألمانية والخط الملاحى العالمى هاباج لويد) وتُعد من أهم المشروعات القومية بالميناء والتى يبلغ طول أرصفتها 1970 مترًا بأعماق تصل إلى 18 مترًا وبساحة خلفية تقدر بنحو 922 ألف متر مربع وطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة و مجهزة بـ 12 ونش رصيف عملاق و40 ونش ساحة كهربائي صديق للبيئة ، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الموانئ الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما شملت الجولة محطة الرورو الخاصة بالخط الملاحى الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي والتى يقوم على تشغيلها مجموعة بان مارين ، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول الخط الملاحي الذي يسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ويدعم نفاذها للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى دوره في تعزيز مكانة مصر اللوجستية كمنفذ لقارة افريقيا ، إلى جانب كونه وسيطا موثوقا لنقل البضائع أيضا إلى دول الخليج ، كما

أبرز العرض أيضًا التيسيرات والحوافز المقدمة من الدولة المصرية بمختلف وزاراتها و مشغل المحطة لتشجيع المصدرين المصريين ، بما في ذلك تطوير الربط الإلكتروني ، وتبادل المستندات الجمركية رقميًا وفق المعايير الدولية، إلى جانب استخدام أقفال إلكترونية وأنظمة تتبع لضمان سلامة الشحنات.

وفي ختام الزيارة أشاد محافظ دمياط ونائبه بما شاهداه من تطور في البنية التحتية ومشروعات التشغيل داخل ميناء دمياط، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس التوجه الوطني لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية ودعم حركة التجارة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.