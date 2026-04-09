وزير المالية يكشف تحديات الاقتصاد ويطرح رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج

شهد حزب حماة الوطن، عقد الاجتماع الدوري للهيئة البرلمانية، في ضوء الحرص على متابعة الأداء النيابي والتواصل الجماهيري، ولاستكمال خطة العمل خلال الفترة المقبلة على المستوى الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، النائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، النائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الصندوق، النائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب أحمد الأشموني، أمين أمانة التخطيط، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، النائبة راندا مصطفى، أمين أمانة المرأة، والنائب حازم حمادة، أمين المراسم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، الأوضاع الاقتصادية في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات، كان لها تأثير كبير على كافة الملفات.

كما شهد الاجتماع، تناول ملامح الموازنة العامة للدولة، والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب، في الفترة المقبلة، مع قرب انتهاء العام المالي الحالي.

وعرض أحمد كجوك وزير المالية، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات المتلاحقة، ورؤية الدولة من أجل تعزيز الإنتاج، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، دار نقاش موسع بين أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ووزير المالية، حول التحديات والفرص، ورؤية الحكومة من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.