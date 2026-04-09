أحمد السجيني يهنئ الشعب المصري بإكمال مجلس النواب ويؤكد أهمية قانون الإدارة المحلية

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، بإتمام تشكيل مجلس النواب، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مسيرة العمل البرلماني.

وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قانون الإدارة المحلية ظل حلماً لم يكتمل منذ تقديمه، لافتاً إلى أن حكومة شريف إسماعيل كانت قد تقدمت بمسودة القانون عام 2016.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أنه طلب من الدكتور علي عبد العالعلي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، تمكينه من مناقشة القانون داخل مجلس النواب، موضحاً أنه تم الاستماع إلى آراء الأحزاب حول القانون قبل بدء المناقشات الرسمية.

وأشار إلى أن استكمال قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار على المستوى المحلي.