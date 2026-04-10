خبيرة بالشأن الإيراني: الحرس الثوري الجهة الرئيسية لقيادة دولته مدنيًا وعسكريًا

أكدت الدكتورة هدى رؤوف خبيرة في الشأن الأيراني، أن إيران تعتبر نفسها قادرة على الرد في حال تعرضها لأي تهديد، بما في ذلك إمكانية غلق مضيق هرمز، والاستمرار في المعركة واستنزاف المنطقة.

وقالت رؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إيران تمتلك استراتيجية واضحة تحدد متى تصعد الموقف ومتى تلجأ للتهدئة، مشيرة إلى أن سياسة الرد الجاد على أي تهديد اتبعتها منذ نهاية الحرب، وتعكس مدى جدية طهران في حماية مصالحها.

وتابعت الخبيرة بالشأن الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني الجهة الرئيسية التي تقود إيران مدنيًا وعسكريًا، وهو العمود الفقري لسياساتها الاستراتيجية والدفاعية.