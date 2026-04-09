بسمة وهبة : رفض حكم الساحة مشاهدة لقطة ضربة جزاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا زاد الأزمة

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن الجدل الواسع الذي حدث في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا من بطولة الدوري المصري بسبب عدم احتساب ضربة جزاء.

موضحةً: "الأمور لم تتوقف عند ضربة الجزاء، بل تجاوزت ذلك لاتهام حكم المباراة بشتم لاعبي الأهلي، وطبقاً لبيان الأهلي، اتهم الحكم إنه شتم كابتن محمد الشناوي وتريزيجيه ومصطفى شوبير وحسين الشحات".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الفار كان موجود لمراجعة القرارات الكبيرة، لكنها لفتت إلى أن رفض حكم الساحة لمشاهدة اللقطة زاد الطين بلة: "الفار موجود عشان لو حصل خطأ، يبقى في إعادة، لكن للأسف حصل رفض من الحكم إنه يشوف اللقطة".

وتابعت الإعلامية: "كل الجمهور تقريباً اتفق إن اللقطة كانت ضربة جزاء، وحتى خبراء حكام كبار وافقوا على ذلك، بس السؤال الكبير ليه الحكم ما احتسبهاش؟ هيكتب إيه في تقريره؟ علامة استفهام كبيرة".

واختتمت بسمة تصريحها بالتساؤل عن حقوق النادي في معرفة تفاصيل التسجيلات الصوتية بين حكم الساحة والـ VAR: "هل من حق النادي يسمع التسجيل؟ جمهور الأهلي محتاج إجابة واضحة، وده مطلبهم مشروع".