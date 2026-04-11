الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
د.هبة عيد تكتب: بلطفٍ موجع يوقظك الله.. إنها أقدار الرحمة

د. هبة عيد
د. هبة عيد

أحيانًا لا يأتي التغيير في حياتنا على هيئة بابٍ يُفتح، بل على هيئة أرضٍ تُسحب من تحت أقدامنا. نفقد ما اعتدناه، ونرتبك أمام واقع لم نختره، ونسأل في داخلنا لماذا يحدث هذا الآن. يبدو الأمر كأن الحياة تضيق فجأة، وكأن شيئًا ما انكسر بلا مقدمات. لكن ما لا نراه في لحظة الألم أن ما يحدث ليس دائمًا عقابًا، بل قد يكون إيقاظًا رحيمًا من سباتٍ طويل.

الإنسان يتشبث بالمألوف حتى لو استنزفه. يبقى في أماكن لم تعد تشبهه، وفي علاقات تآكلت روحها، وفي أدوارٍ تجاوزها الزمن، فقط لأن البقاء أسهل من المواجهة. وحين تتدخل الأقدار لتُنهي ما لم نملك شجاعة إنهائه، نشعر بأننا خسرنا، بينما نحن في الحقيقة تحررنا. الرحمة الإلهية لا تعني دائمًا اللطف الذي يريح، بل أحيانًا اللطف الذي ينقذ، حتى لو جاء على هيئة وجع.

في علم النفس يُقال إن الهوية لا تنضج في الاستقرار التام، بل في اللحظات التي تُجبر الإنسان على إعادة تعريف نفسه. حين تتغير الظروف قسرًا، يبدأ العقل في البحث عن معنى جديد، وتبدأ الروح في اكتشاف مساحات لم تكن مضطرة لاستخدامها من قبل. نحن لا نعرف عمقنا ونحن ثابتون، بل حين تهتز الأرض فنضطر أن نتعلم الوقوف من جديد.

قد نظن أننا فقدنا أشياء لا تُعوّض، أشخاصًا، أماكن، أمانًا، صورة قديمة عن أنفسنا. لكن الزمن يكشف بهدوء أن بعض ما رحل كان قد أنهى دوره، وأن بعض الأبواب أُغلقت لأن وراءها لم يعد ما ينمو. التربة التي تبقى فيها الجذور طويلًا قد تستنزفها، والبيئة التي لا تتجدد تتحول من مأوى إلى قيد. لذلك يكون الانتقال المؤلم أحيانًا هو الشرط الوحيد لاستمرار الحياة.

الرحمة الخفية لا تُعلن نفسها فورًا. تحتاج إلى وقت حتى تُفهم، وإلى مسافة حتى تُرى. بعد زمن، نلتفت فنجد أننا لم نعد الأشخاص أنفسهم الذين كانوا يخافون من التغيير، بل أصبحنا أكثر اتساعًا وهدوءًا وقدرة على الاحتمال. ندرك أن ما حسبناه انهيارًا كان إعادة ترتيب، وأن ما بدا فقدًا كان تفريغًا لمساحة جديدة.

ليس كل ما يهزك يريد أن يكسرك، وبعض ما يوجعك يريد فقط أن يوقظك قبل أن تتآكل روحك في صمت. قد تُنتزع من أرضٍ أحببتها لا لأنك غير مرغوب فيها، بل لأنك لم تعد تنتمي إليها كما كنت. وقد تُدفع إلى طريقٍ لم تخطط له لأنه الطريق الوحيد الذي يسمح لك أن تصبح النسخة الأصدق من نفسك.

في اللحظات الأولى يبدو الأمر قاسيًا، لأن الإنسان يرى بعينيه القريبتين فقط. يرى ما خسره الآن، ولا يرى ما يُبنى له في الخفاء. لكن الحياة تعمل بصبرٍ لا نملكه، وتعيد تشكيلنا ببطء حتى نصبح قادرين على استقبال ما لم نكن لنحتمله سابقًا.

لذلك، حين يهزك شيء في حياتك، لا تتعجل الحكم عليه بأنه نهاية. قد يكون بداية لا تشبه البدايات التي تعرفها. وحين يوجعك التحول، تذكر أن البذرة أيضًا تتألم وهي تنشق لتخرج منها الحياة. ما يحدث في العتمة ليس موتًا، بل إنبات صامت.

بلطفٍ موجع يوقظك الله… لا ليحرمك، بل ليعيدك إلى الطريق الذي يشبه روحك أكثر، وإلى الحياة التي كان يمكن أن تفوتك لو بقيت نائمًا داخل أمانٍ ظاهري. إنها أقدار الرحمة حين تأتي في صورتها التي لا نتوقعها، لكنها وحدها القادرة على أن تُنقذنا منا، وتفتح لنا بابًا لم نكن لنجرؤ على طرقه بأنفسنا.

التغيير الحياة لحظة الألم الإنسان علاقات

