منى زكي ويوسف شاهين.. حضور مصري بمهرجان برلين للفيلم العربي

تنطلق فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان ALFILM – مهرجان الفيلم العربي في برلين خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2026.



ويعرض خلال هذه الدورة فيلم "الست" للمخرج المصري مروان حامد، وهو سيرة سينمائية لكوكب الشرق أم كلثوم (1898 – 1975)، التي لا يزال تأثيرها الفني والثقافي يتجاوز الحدود والأجيال بعد مرور خمسة عقود على رحيلها.



ويقوم ببطولة الفيلم النجمة المصرية منى زكي، مستلهماً الحفل التاريخي الذي أحيته أم كلثوم في باريس بعد أشهر من هزيمة يونيو 1967، في تحية خاصة لإرثها الفني الاستثنائي. وقد أثار الفيلم جدلاً واسعاً في مصر، حول حدود وإمكانات تجسيد شخصية أيقونية تحظى بمكانة شبه أسطورية في الوجدان المصري والعربي.



في قسم الفعاليات الخاصة، يحتفي المهرجان بالفنان الفلسطيني الكبير محمد بكري، كما يكرّم اثنين من أبرز أعلام السينما المصرية.



يوسف شاهين (1926 – 2008)، أحد أكثر المخرجين العرب حضوراً وتأثيراً عالمياً، من خلال عرض فيلمه الشهير "وداعاً بونابرت" (1985)، الذي تناول الحملة الفرنسية على مصر، وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.



داود عبد السيد (1946 – 2025)، عبر فيلمه "أرض الأحلام" (1993)، الكوميديا الاجتماعية الناقدة، وآخر أفلام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، الملقبة بـ"السيدة الأولى" للسينما العربية.



ويحلّ أنسي أبو سيف، المدير الفني لفيلمي "أرض الأحلام" و"وداعاً بونابرت"، ضيف شرف الدورة الحالية، حيث يقدّم ماستر كلاس حول فن تصميم المناظر والفضاء البصري في السينما، مستعرضاً مسيرته الممتدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، والتي أسهم خلالها في صياغة الهوية البصرية لعدد كبير من روائع السينما العربية.

