الإسماعيلية تشارك في الأسبوع البيئي لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

شاركت إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، في رحلة سياحية بيئية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي لكلية السياحة والفنادق من خلال تنظيم زيارة لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي.

قام دكتور حسين رشاد مدير عام محميات المنطقة الشمالية باستقبال عدد من طلاب ومعيدي الكلية ودكتورة سمر مصلح وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع بالإضافة إلى باحثي إدارة شئون البيئة، ثم قام باحثي المحمية بإلقاء ندوة تضمنت التعريف بعدد المحميات في مصر وتوزيعها الجغرافي على الخريطة وتسليط الضوء على محمية أشتوم الجميل وما بها من كائنات حية.

وفي ختام الندوة كانت التوصيات بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية لتحقيق التوازن البيئي وأهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى دور إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المؤسسي بين إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية وكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ومحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد.